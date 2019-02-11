Son Dakika Haberleri: Mersin'de Aşırı Yağıştan 11 Mahalle Yolunda Heyelan Meydana Geldi

Mersin'de Aşırı Yağıştan 11 Mahalle Yolunda Heyelan Meydana Geldi

1 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde 4 gün süren aşırı yağış nedeniyle ilçeye bağlı 11 mahalle yolunda heyelan nedeniyle yollar ulaşıma kapandı.

Mersin'de Aşırı Yağıştan 11 Mahalle Yolunda Heyelan Meydana Geldi, System.String[]
Mersin'in Mut ilçesinde 4 gün süren aşırı yağış nedeniyle ilçeye bağlı 11 mahalle yolunda heyelan nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Şehir merkezinde bulunan Kale Mahallesi'nde evin bir bölümünde meydana gelen göçük sebebiyle ev kullanılamaz hale gelirken can kaybı olmadığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 4 gün süren aşırı yağış nedeniyle Mut ilçesine bağlı Selamlı, Kadıköy, Esençay, Narlı, Çatalharman, Hamam, Evren, Ballı, Yukarı Köselerli, Mucuk ve Aşağı Köselerli mahallelerindeki karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle bazı yollar kapanırken bazıları ise kullanılamaz hale geldi. Kale Mahallesi'nde ise evin bir bölümünün kayarak yıkılması sonucu ev kullanılamaz hale gelirken can kaybı olmadığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Mut Koordinasyon Müdürü Ferruh Baş, "Mut İlçemizde Selamlı, Kadıköy, Esençay, Narlı, Çatalharman, Hamam, Evren, Ballı, Yukarı Köselerli, Mucuk ve Aşağı Köselerli mahalleleri yollarında kaymalar ve göçükler meydana gelmiş olup, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut ekiplerince anında ilk müdahaleler yapılmış yollarda gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Hava şartları ve imkanlar dahilinde çalışmalar hızlı bir şekilde yapılacaktır. Bu yolları kullanan vatandaşlarımızın dikkatli olması önemle duyurulur. Vatandaşların mağdur olmaması için personeliyle birlikte gerekli tüm önlemler alındı" dedi.

Selamlı Mahalle Muhtarı Eyüp Tanyeri, "Aşırı yağışlardan dolayı Selamlı Mahallesi'ni Kadıköy Mahallesi'ne bağlayan yolda heyelan meydana geldi. Şu an yol trafiğe tamamen kapandı" diye konuştu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:52 Kaynak: İHA

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