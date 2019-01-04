Son Dakika Haberleri: Mersin'de Aşırı Yağıştan Kayan Toprak, Yolu Kapadı

Mersin'de Aşırı Yağıştan Kayan Toprak, Yolu Kapadı

37 dakika önce

MERSİN'in Tarsus İlçesinde yağışlar karayolunda toprak kaymasına ve çökmeye neden oldu.

Mersin'de Aşırı Yağıştan Kayan Toprak, Yolu Kapadı, System.String[]
MERSİN'in Tarsus İlçesinde yağışlar karayolunda toprak kaymasına ve çökmeye neden oldu.

Uzun süre yağan yağmur nedeniyle Tarsus - Çamlıyayla yolu 11'inci kilometresinde toprak kayması meydana geldi. Kayma nedeni ile yol tamamen kapanırken, aynı güzergah üzerinde ise yaklaşık iki metre derinliğinde asfalt yolda göçük meydana geldi. Karayollarının göçük ve kayma tehlikesine karşı önlem alması nedeni ile felekatle sonuçlanacak bir olay olmadı. Toprak kayması ve çökme sonucu Tarsus-Çamlıyayla karayolu trafiğe kapatılırken, trafik akışı Ulaş Mahallesi içerisinden sağlanıyor. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:58 Kaynak: DHA

Çamlıyayla, Tarsus, Mersin, Güncel
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