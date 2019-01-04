Mersin'de Aşırı Yağıştan Kayan Toprak, Yolu Kapadı
37 dakika önce
MERSİN'in Tarsus İlçesinde yağışlar karayolunda toprak kaymasına ve çökmeye neden oldu.
MERSİN'in Tarsus
İlçesinde yağışlar karayolunda toprak kaymasına ve çökmeye neden oldu.
Uzun süre yağan yağmur nedeniyle Tarsus - Çamlıyayla
yolu 11'inci kilometresinde toprak kayması meydana geldi. Kayma nedeni ile yol tamamen kapanırken, aynı güzergah üzerinde ise yaklaşık iki metre derinliğinde asfalt yolda göçük meydana geldi. Karayollarının göçük ve kayma tehlikesine karşı önlem alması nedeni ile felekatle sonuçlanacak bir olay olmadı. Toprak kayması ve çökme sonucu Tarsus-Çamlıyayla karayolu trafiğe kapatılırken, trafik akışı Ulaş Mahallesi içerisinden sağlanıyor. - Mersin
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:58 Kaynak: DHA
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