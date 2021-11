Mersin'de 'askıda kitap' projesi ile bedava kitap - Son Dakika

MERSİN'de bir kitap kafedeki 'askıda kitap' uygulamasında ihtiyaç sahibi okurlar dilediği kitaba ulaşabiliyor.

Yenişehir ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi'ndeki bir kitap kafe, ihtiyaç sahibi okurlar için 'askıda kitap' uygulaması başlattı. Kitap satın alanlar, bozuk para üstünü ya da küçük maddi katkılarını askıda kitap kumbarasına bırakıyor. İhtiyaç sahipleri de bu kumbaradan elde edilen gelirle okumak istediği kitabı alabiliyor.

'HER AY 2-3 KİTAP SATIN ALINIYOR'Kampanyaya ilginin yoğun olduğunu belirten işletmeci Şahin Şentürk, her ay yaklaşık 2-3 kitabın kumbarada biriken paradan karşılandığını söyledi. Kampanyayı 5 yıldır sürdürdüklerini dile getiren Şentürk, "Buraya gelip kitap alanlar kampanyaya kayıtsız kalmıyor, kalan para üstünü kumbaraya atıyor. Böylece kitap alacak durumu olmayanlara destek olmak istiyor. Şu ana kadar birçok okur bu kampanyadan kitap edindi. Her ay 2-3 kitap bu kumbaradan satın alınıyor. Kampanyamız büyüyerek devam ediyor. Destek olanlara teşekkür ediyoruz" dedi.