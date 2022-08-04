Meslek lisesinde tekne parçaları üretilecek - Son Dakika
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Meslek lisesinde tekne parçaları üretilecek

04.08.2022 10:05

MERSİN'de Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, tersine mühendislik ile yat ve tekneler için yurt dışından tedarik edilen yedek parçalar üretilecek.

MERSİN'de Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geliştirdiği proje kapsamında tersine mühendislik ile limanlarda yer alan teknelerin yedek parçalarını üretecek. Proje ile yurt dışından tedarik edilen parçalar üretilecek ve maliyetler büyük oranda düşürülecek.

Merkez Toroslar ilçesinde bulunan ve birçok Ar-Ge çalışması hayata geçiren Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yat ve tekne parçası üretmek için çalışmalara başladı. Geliştirilen proje kapsamında ilk olarak teknelerin parçaları incelendi, daha sonra yat ve tekne sahipleriyle görüşülüp notlar alındı. Tersine mühendislik ile geliştirilen proje ile basit olmasına rağmen dövizle yurt dışından getirtilen parçalar üretilecek. Türkiye'de eksik olan sektörün tamamlanmasıyla her yıl milyonlarca lira tasarruf sağlanması hedefleniyor.

'TÜRKİYE'DE EKSİK OLAN BİR SEKTÖR TAMAMLANACAK'

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ar-Ge Koordinatörü Kamil Göksoy, proje ile yurt dışından ithal edilen parçaları kendilerinin üreteceğini söyledi. Göksoy, Okulumuz 2020 yılında bakanlığımızın teknik okullara verdiği destek ile 51 araştırma geliştirme okulundan biri oldu. Ar-Ge çalışmaları kapsamında bölgenin sanayi potansiyeli, coğrafi koşullarıyla ilgili çalışma yaparken en fazla dikkatimizi çeken olay, Akdeniz havzasına, yaz aylarında yurt içi ve yurt dışından 1 milyon civarında yat ile yelkenli teknenin ziyaret etmesi oldu. Yaptığımız incelemelerin ardından teknelerin parça ihtiyacının tedariğinde çok büyük bir açık olduğunu tespit ettik. Projemizi bunun üzerine hayata geçirdik. Bakanlığımız da bu projemizi onayladı. Projemiz kapsamında yat ve teknelerin acil ihtiyacı olan parçaların üretimi için Ar-Ge çalışmalarına başladık. Belli başlı prosesler ürettik, üretim çalışmalarımız devam ediyor. Proje ile Türkiye'de eksik olan bir sektör tamamlanmış olacak. Tamamen dışarıya bağımlı olan bir parça tedariğinin ülke içinde üretimini sağlamış olacağız dedi.

'TEKNE SAHİPLERİ PARÇALARI DAHA UCUZA TEDARİK EDECEK'

İlk olarak tekne tamiratı yapan atölyelerle irtibata geçip, yat ve tekneleri kullanan kaptanlarla konuştuklarını belirten Göksoy, Geri dönüşlerle birlikte ilk olarak yapımı kolay, acil parçalara yöneldik. Denizcilik zor bir sektör. Parçalar hem tuzlu suda çalışıyor hem de güneş ışığına maruz kalıyor. Çok basit parçalar olarak gözükmelerine rağmen yurt dışından yaklaşık 30 Euro ödenerek getirtiliyor. Biz yurt dışından getirtilen parçaları daha düşük maliyetle üreterek yat ve tekne sahiplerinin kullanımına sunacağız. Böylece hem döviz ülkemizde kalacak hem de daha ucuza tedarik edilecek diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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