Son Dakika Haberleri: Mersin'de atık pil toplayan öğrencilere hediye verildi
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Mersin'de atık pil toplayan öğrencilere hediye verildi

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde atık pil toplama yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

Mersin'de atık pil toplayan öğrencilere hediye verildi, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde atık pil toplama yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yarışmaya katılan öğrencileri makamında ağırladı.

Çevre konusunda duyarlılık gösteren öğrencilere teşekkür eden Tollu, öğrencilerin yarışmaya yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Tollu, ziyaretin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:46 Kaynak: AA
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