Son Dakika › Güncel › Mersin'de atık pil toplayan öğrencilere hediye verildi - Son Dakika
Mersin'de atık pil toplayan öğrencilere hediye verildi
6 saat önce
Mersin'in Erdemli ilçesinde atık pil toplama yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:46 Kaynak: AA
Mersin'in Erdemli ilçesinde atık pil toplama yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yarışmaya katılan öğrencileri makamında ağırladı.
Çevre konusunda duyarlılık gösteren öğrencilere teşekkür eden Tollu, öğrencilerin yarışmaya yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.
Tollu, ziyaretin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz AK Parti'nin "En beğenilen siyasetçi" anketinde İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi"ne diye not bırakılan siyanürlü mektubun gizemi çözüldü İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama: NATO Zirvesi'nde ABD'nin tekliflerini alacağız