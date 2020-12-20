Mersin'de avlanması yasak 'mavi yüzgeçli orkinos balığı' ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de avlanması yasak 'mavi yüzgeçli orkinos balığı' ele geçirildi

20.12.2020 17:40

Mersin'de avlanması yasak 'mavi yüzgeçli orkinos balığı' ele geçirildi Mersin'in Erdemli ilçesinde avlanması yasak türlerden olan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki 9 adet mavi yüzgeçli orkinos balığı ele geçirildi.

Mersin'de avlanması yasak 'mavi yüzgeçli orkinos balığı' ele geçirildi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde avlanması yasak türlerden olan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki 9 adet mavi yüzgeçli orkinos balığı ele geçirildi. Balıklar soğuk zincirin bozulması nedeniyle imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen ihbar doğrultusunda nakil araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Bir nakil aracında avlanması yasak olan 9 adet yaklaşık 1 ton ağırlığında mavi yüzgeçli orkinos balığına rastlandı. Balıklara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce el konularak, şahıslara ise idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen balıklar soğuk zincirin bozulması nedeniyle belediye ekiplerince gömülerek imha edildi. Yasadışı avcılıkla ilgili denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Mersin'de avlanması yasak 'mavi yüzgeçli orkinos balığı' ele geçirildi
Mersin'de avlanması yasak 'mavi yüzgeçli orkinos balığı' ele geçirildi
Mersin'de avlanması yasak 'mavi yüzgeçli orkinos balığı' ele geçirildi
Mersin'de avlanması yasak 'mavi yüzgeçli orkinos balığı' ele geçirildi

Erdemli, Mersin, ihbar, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de avlanması yasak 'mavi yüzgeçli orkinos balığı' ele geçirildi - Son Dakika


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