Mersin'de Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Mersin'de Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası hazırlıkları sürüyor

14.10.2020 12:25
Mersin'de Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Mersin'de aralık ayında gerçekleştirilecek 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonasının bugüne kadar yapılmış en başarılı organizasyonlardan biri olacağını düşündüklerini söyledi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Mersin'de aralık ayında gerçekleştirilecek 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonasının bugüne kadar yapılmış en başarılı organizasyonlardan biri olacağını düşündüklerini söyledi.

Çelen, beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile organizasyonunun düzenleneceği Yenişehir ilçesindeki Olimpik Cimnastik Salonunu gezerek, teknik ekibin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere konuşan Çelen, organizasyon hazırlıkları kapsamında federasyonun teknik kurul ve heyetleriyle toplantılar yapacaklarını belirtti.

Çelen, organizasyonun Mersin'e alınması için çaba harcadıklarını ifade ederek, "Azerbaycan'da yapılacak Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonasının iptal edilmesi sonrası, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da güçlü desteğini alarak aday olmak için Avrupa Cimnastik Federasyonuna başvurduk. Bizim dışımızda 3 Avrupa ülkesi vardı. Organizasyonun Türkiye'de yapılmasını Avrupalı yetkililer kabul ettiler." diye konuştu.

Mersin'in, 2013'te düzenlenen Akdeniz Oyunları sayesinde önemli tesisler kazandığını hatırlatan Çelen, şöyle konuştu:

"Avrupa'da bu kadar kısa sürede bu organizasyonu yapabilecek bir ülke olduğunu şahsen düşünmüyorum. Bizim de bu kadar güçlü olarak adaylığımızı göstermemizin nedeni Mersin'deki muhteşem salon. Akdeniz Oyunları kapsamında yapılmıştı. Bu bizim güçlü yanımız. Mersin'in güzelliğini, sakinliğini, bu salonun güzelliğini Avrupa ülkelerine göstermek gerekiyor. Umarım yüksek katılımlı bir şampiyona olur. Böyle bir pandemi sürecinde hem ülkemizin güvenilir olduğunu hem de spor organizasyonu ülkesi olduğunu göstermeyi, Avrupa Şampiyonasından sonra her yıl Mersin'de düzenlediğimiz Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na da artık daha fazla ülkenin katılımını sağlamayı hedefliyoruz."

"En başarılı organizasyonlardan biri olacak"

Çelen, 2023 yılındaki Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonasının da Antalya'da yapılacağını anımsatarak, Mersin'deki etkinliğin bunun için önemli bir tecrübe olacağını aktardı.

Başarılı bir organizasyon yapmayı istediklerini vurgulayan Çelen, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yapılmış en başarılı organizasyonlardan biri olacağı kanaatindeyiz. Bugün çalışmalarımızı tamamlayacağız. Umut ediyorum ki dünya şampiyonalarında madalya almış ülkemiz, federasyonumuz, Avrupa Şampiyonasında da madalyalar çıkaracaktır. İnşallah katılım yüksek olur. Sporcular yarışmaya hasret. Katılımcı ülke sayısından ziyade bu kadar kısa bir süre içerisinde böyle bir organizasyona talip olup yapabileceğimizi göstermek, ülkemizin bir spor organizasyonu ülkesi olduğunun göstergesi olacaktır."

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyona, erkeklerde 9-13 Aralık, kadınlarda ise 17-20 Aralık'ta yapılacak.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mersin'de Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

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