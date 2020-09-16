Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Gatto Gabriel konser verdi - Son Dakika

Mersin'in Mezitli ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Latin şarkıcı Gatto Gabriel konser verdi.
Mezitli Belediyesince amfi tiyatroda gerçekleştirilen etkinlikte Gabriel, sevilen şarkılarını müzikseverlerle birlikte söyledi.
Yaklaşık 2 saat süren konser müzikseverler tarafından beğeniyle izlenirken, izleyici sayısı sınırlı tutulan konserde vatandaşlar maske taktı, sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturdu.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 22:59 - Kaynak: AA
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