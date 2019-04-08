Mersin'de Avukatlar Baloda Buluştu

Mersin Barosu'na kayıtlı avukatlar, geleneksel 'Avukatlar Günü Balosu'nda bir araya geldi.

Mersin Barosu'na kayıtlı avukatlar, geleneksel 'Avukatlar Günü Balosu'nda bir araya geldi.



Programda konuşan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 5 Nisan'ın sadece avukatların günü değil, aynı zamanda adalet ve savunma günü olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin, adalet savaşçıları olan avukatların omuzları üzerinde durduğunu belirten Yeşilboğaz, "Bizler hiç kimseden emir ve talimat almadığımız gibi, savunduğumuz kişi de değiliz. Avukatın sesinin kısılmaya çalışılması için verdiğimiz mücadelede, tüm yargı çalışanlarını yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü her bir avukat, halkın hukuktaki güvencesidir. Avukatlık mesleğini yüceltmek, insan hak ve özgürlüklerini de yüceltmek demektir. Avukatıyla, hakimiyle, savcısıyla, tüm adliye personeli ile birlikte hepimizin temel bir gayesi, adalete ulaşan bir yargı hizmeti sunabilmek. Bu nedenle mücadelemize tüm yargı mensuplarının ve adliye çalışanlarının yılmadan, bükülmeden, boyun eğmeden destek vermesini temenni ediyoruz" dedi.



Konuşmanın ardından Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu ile birlikte meslekte 25, 30, 40, 50 ve 60'ncı yılını dolduran avukatlara plaket takdim etti.



Geceye, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Serdengeçti, KKTC Mersin Konsolosu Fatma Arşehit Soykan ile çok sayıda davetli katıldı. - MERSİN

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