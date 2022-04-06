Mersin'de ayağı mazgala sıkışan kadın kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de ayağı mazgala sıkışan kadın kurtarıldı

06.04.2022 11:12
Mersin'de ayağı mazgala sıkışan kadın kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yolda yürürken ayağı mazgala sıkışan kadın kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yolda yürürken ayağı mazgala sıkışan kadın kurtarıldı.

Arkadaşlarıyla D-400 kara yolunda yürüyen Türkan Tekin'in ayağı beton mazgala sıkıştı.

Tekin, kendisi ve çevresindekilerin çabalarına rağmen ayağını mazgaldan çıkaramayınca yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen itfaiye, Karayolları, polis, belediye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan çalışmaların ardından Tekin'in ayağı sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Tekin, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine götürüldü.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı Son dakika haberi | Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı CHP'li Sarıbal, Hatay ve çevresinde dondan zarar gören meyve üreticilerinin desteklenmesini istedi CHP'li Sarıbal, Hatay ve çevresinde dondan zarar gören meyve üreticilerinin desteklenmesini istedi

Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de ayağı mazgala sıkışan kadın kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
11:04 Memur ve emeklilerin temmuz zammı oranı şimdiden belli oldu: Yüzde 30.3
11:03 Göztepe'nin golcü futbolcusu Ndiaye, Shangai Port'a transfer oldu
10:54 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ belirledikleri cumhurbaşkanı adayını paylaştı: Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 12:01:21. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de ayağı mazgala sıkışan kadın kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement