Mersin'de ayakları kesilmiş halde bulunan karganın tedavisi tamamlandı - Son Dakika
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Mersin'de ayakları kesilmiş halde bulunan karganın tedavisi tamamlandı

18.04.2022 16:06
Mersin'de ayakları kesilmiş halde bulunan karganın tedavisi tamamlandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, özel bir hayvan hastanesinin bahçesinde ayakları kesilmiş halde bulunarak tedavisi yapılan karga, sahiplendirildi.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, özel bir hayvan hastanesinin bahçesinde ayakları kesilmiş halde bulunarak tedavisi yapılan karga, sahiplendirildi.

Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'ndaki hayvan hastanesinin yöneticisi veteriner hekim Orhan Özbaba'nın, 12 Nisan'da kurumun bahçesinde oturduğu sırada yürümekte zorluk çektiği ve ayaklarının olmadığını fark ettiği karganın tedavisi tamamlandı.

Yaraları temizlenen ve pansumanları yapılan karganın sahiplendirilmesi için Özbaba ve diğer çalışanlar çeşitli mecralardan duyuru yaptı.

Duyuruyu fark eden Esra Şeyda, kargayı sahiplenmek istediğini dile getirdi.

Şeyda, sağlığına kavuşan kargayı hastaneden teslim alıp sahiplendi.

Özbaba, AA muhabirine, mutlu bir ana şahitlik ettiğini belirterek, "Kargamızın sağlık durumu iyi. Tedavisini tamamladık. Bundan sonra daha sağlıklı bir yaşamının olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mersin'de ayakları kesilmiş halde bulunan karganın tedavisi tamamlandı

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Veteriner, Yenişehir, Mersin, Karga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de ayakları kesilmiş halde bulunan karganın tedavisi tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de ayakları kesilmiş halde bulunan karganın tedavisi tamamlandı - Son Dakika
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