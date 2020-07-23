Mersin'de 'Ayasofya' için şükür duası - Son Dakika

Mersin'de 'Ayasofya' için şükür duası

Mersin'de Önder İl Temsilciliği öncülüğünde bazı sivil toplum örgütlerinin katılımıyla, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla öğle namazının ardından şükür duası yapıldı.

Mersin'de 'Ayasofya' için şükür duası, System.String[]

Mersin'de Önder İl Temsilciliği öncülüğünde bazı sivil toplum örgütlerinin katılımıyla, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla öğle namazının ardından şükür duası yapıldı.

Ulu Cami önünde bir araya gelen katılımcılar, öğle namazının ardından Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması nedeniyle şükür duası etti.

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ile il ve ilçe teşkilatlarının da katıldığı programda konuşan Önder Mersin İl Temsilcisi Adem Aldemir, Türk medeniyetinin sembolü ve İstanbul'un fethinin nişanı olan Ayasofya'nın, 86 yıl aradan sonra tekrar cami olduğunu hatırlatarak, "Bu, bizim için tarihi mirası sahiplendiğimizin ve bu toprakların gerçek sahibi olduğumuzun işaretidir. Bir emaneti üstlendiğimizin bilinciyle sorumluluğumuzun ağır olduğunun farkındayız, bir o kadar da huzurlu ve mutluyuz" dedi.

Ayasofya'nın, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiğinde ilk uğrak yeri, Rabbine şükretmek için gelip secdeye kapandığı mabet olduğunu ifade eden Aldemir, "UNESCO Dünya Mirası listesine de alınan Ayasofya, tam 481 yıl cami olarak hizmet verdi. Fatih'in emanetinin 1934 yılındaki Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilmesi sadece Türkiye'nin değil tüm dünya Müslümanlarının da boynunu bükük bıraktı. Nihayet Danıştay tarafından 10 Temmuz'da Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya, Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek tekrar cami statüsüne dönüştürüldü. 86 yıllık ayrılıktan sonra bizleri ulu mabede kavuşturan Allah'a şükrediyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in ilk cuma namazını kıldığı gibi bizler de 24 Temmuz'da cuma namazında Ayasofya'da olacağız. Bu güzel haberi aldığımızdan beri ülkemizin ve dünyanın dört bir köşesinde binlerce Fetih Suresi okuyarak dualar etmeye başladık" diye konuştu. - MERSİN

Ayasofya, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 02:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de 'Ayasofya' için şükür duası - Son Dakika

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