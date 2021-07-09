Mersin'in Silifke ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-400 karayolu Narlıkuyu mevkisinde, A.Y. idaresindeki 33 AYY 07 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki 4 yaralıyı Erdemli bölgesindeki hastanelere sevk etti.
Jandarma kazayla ilgili araştırma başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika