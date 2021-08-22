Mersin'de "Ayşehanım" yer fıstığı çeşidinde hasat başladı - Son Dakika

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da yerli tohumların kullanımı ve yaygınlaştırılması konusunda çiftçilerin yanında olacaklarını kaydetti.

Çil, aldıkları verimli sonuç doğrultusunda, yerli yer fıstığı çeşidini bu bölgede yaygınlaştırmaya çalışacaklarını ifade etti.

Enstitü bünyesinde "Ayşehanım" yer fıstığı tohumunu geliştiren araştırmacı Ayşe Nuran Çil, Kulak Mahallesi'ndeki hasat etkinliğinde, ürünün kalite ve veriminin yüksek olmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

İpek Açar Kömürcü ve Beste Açar arasında gerilim artıyor! "Gönül Köşkü" mahkeme yolunda

Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü

Anne ve çocuğu vurulmuş, baba ise asılı halde bulundu

Fatih Terim, Randers maçı sonrası 3 futbolcunun üzerini çizdi! Bir daha ilk 11'de şans bulmaları çok zor