MERSİN'DE, 'AYYILDIZLI TAK' YENİLENDİ
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MERSİN'de Atatürk Caddesi girişindeki Ayyıldızlı tak, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yenilendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:43 Kaynak: DHA
MERSİN'de Atatürk Caddesi girişindeki Ayyıldızlı tak, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yenilendi.
Hava şartları nedeni ile bozulmaların meydana geldiği Ayyıldızlı takın yenileme çalışmaları sona erdi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, takın kırılan aydınlatma sistemini ve led ışıklarnı yenileyerek, modül ledler yerleştirdi. Takın iskeletini oluşturan metal konstrüksiyon, plexiglass ve alüminyum kompozitle kaplanırken, üst kaplama malzemesi plastik carpet, yenisi ile değiştirildi. Yenileme işlemi vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
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