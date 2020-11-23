Mersin'de "'Azerbaycan Parkı" törenle açıldı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde Ülkü Ocakları Erdemli Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen ' "Azerbaycan Parkı'" törenle açıldı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Ata Mahallesi'ndeki parkın açılışında yaptığı konuşmada her zaman canları ve kanlarıyla Azerbaycan'ın yanında olduklarını söyledi.

Tollu, Ülkü Ocakları Erdemli Başkanlığı'nın ilçede Azerbaycan adına park yapmak için belediyeye müracaat ettiklerini ve belediye meclisinin de bu isteklerini onayladığını belirtti.

Birlik ve beraberlik içinde olunduğunda nelerin gerçekleştirilebileceğini işgal altındaki Karabağ'da yaşadıklarını ifade eden Tollu, şöyle devam etti:

"30 yılı geçkindir Ermeni mezalimi altında inim inim inleyen soydaşlarımızın bu mezalimden kurtulması adına başta Cumhurbaşkanımız ve liderlerimiz olmak üzere yoğun çaba harcadılar. Biz inanıyoruz ki, bu birlik beraberlik sürdükçe hiçbir güç bizi yıldıramayacak, bu millet üç kıtada eskisi gibi at koşturmaya devam edecektir. Türkiye sadece Türkiye sınırları içerisinden sorumlu değildir. Dünyada ne kadar mazlum ve masum varsa bunların yegane umudu bizleriz. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi koruyalım. Birlikte olmanın mükafatını Karabağ'da gördük. Azerbaycan Parkının oluşmasını sağlayan Erdemli Ülkü Ocaklarına teşekkür ediyorum."

Ülkü Ocakları Erdemli Başkanı Soner Bağ da parkın yapımına destek veren herkese teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi.

Törende ayrıca Azerbaycan Milli KahramanI Mübariz İbrahimov'un anıtı ve fotoğraf sergisinin açılışı da gerçekleştirildi.

Açılışa AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya, MHP Erdemli İlçe Başkanı Fatih Serin, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.