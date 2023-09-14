Yok böyle bir vahşet! Misafirliğe gittikleri evde 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü

Mersin'in Mut ilçesinde 7 yaşındaki oğlunun boğazını keserek öldüren baba tutuklandı.

MİSAFİRLİĞE GELMİŞLERDİ

Mersin'in Mut ilçesi 7 Eylül günü Meydan Mahallesinde meydana gelen olayda ağabeyinin yanına misafirliğe gelen Mustafa T., 7 yaşındaki oğlu Mehmet T.'nin boğazını bıçakla kesti, ardından kendisini bıçakladı.

KURTARILAMADI

Komşuları durumu fark edince 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 7 yaşındaki Mehmet T.'yi kurtaramadı.

OLAYDAN SONRA KENDİNİ DE BIÇAKLADI

Olaydan sonra kendini bıçaklayan Mustafa T. ise Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede 5 gün süren tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.