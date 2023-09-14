Yok böyle bir vahşet! Misafirliğe gittikleri evde 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü - Son Dakika

Yok böyle bir vahşet! Misafirliğe gittikleri evde 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü

Yok böyle bir vahşet! Misafirliğe gittikleri evde 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü
Son Güncelleme: 14.09.2023 16:38

Mersin'in Mut ilçesinde ağabeyinin yanına misafirliğe gelen bir baba, 7 yaşındaki oğlunun boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından baba kendini de bıçakladı. Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu kurtaramadı. Baba ise tedavi altına alındıktan sonra tutuklandı.

Mersin'in Mut ilçesinde 7 yaşındaki oğlunun boğazını keserek öldüren baba tutuklandı.

MİSAFİRLİĞE GELMİŞLERDİ

Mersin'in Mut ilçesi 7 Eylül günü Meydan Mahallesinde meydana gelen olayda ağabeyinin yanına misafirliğe gelen Mustafa T., 7 yaşındaki oğlu Mehmet T.'nin boğazını bıçakla kesti, ardından kendisini bıçakladı.

KURTARILAMADI

Komşuları durumu fark edince 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 7 yaşındaki Mehmet T.'yi kurtaramadı.

OLAYDAN SONRA KENDİNİ DE BIÇAKLADI

Olaydan sonra kendini bıçaklayan Mustafa T. ise Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede 5 gün süren tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Kaynak: İHA

Mersin, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yok böyle bir vahşet! Misafirliğe gittikleri evde 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yok böyle bir vahşet! Misafirliğe gittikleri evde 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü - Son Dakika
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