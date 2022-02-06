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Mersin'de badem ağaçları erken çiçek açtı - Son Dakika

Mersin'de badem ağaçları erken çiçek açtı

06.02.2022 12:27
Mersin'de badem ağaçları erken çiçek açtı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, çiçek açan badem ağaçları bahçeleri beyaza bürüdü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, çiçek açan badem ağaçları bahçeleri beyaza bürüdü.

Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, badem ağaçları normal sezonundan yaklaşık 2 hafta önce çiçek açtı.

Ağaçlardaki meyvenin olgunlaşmasıyla martta hasat başlayacak.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Teknik Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Ünlü, gazetecilere, badem ağaçlarının hava koşulları nedeniyle bu yıl erken yaprak döktüğünü söyledi.

Ağaçların hasat sürecine ilişkin bilgi veren Ünlü, "Mart ayının ikinci yarısında badem, meraklılarıyla buluşacak. Bu yıl badem ağaçları geçen yıla göre 15 gün erken çiçek açtı. İlçemiz meyve ve sebze yetiştiriciliğinde erkencilik açısından önemli bir iklim yapısına sahip. Bunlar içinde badem en erken hasat edilen türlerin başında geliyor." diye konuştu.

Mersin'de badem ağaçları erken çiçek açtı
Mersin'de badem ağaçları erken çiçek açtı
Mersin'de badem ağaçları erken çiçek açtı
Mersin'de badem ağaçları erken çiçek açtı

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Araştırma, Mersin, Bahçe, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de badem ağaçları erken çiçek açtı - Son Dakika


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