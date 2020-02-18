Mersin'de badem ağaçları erken çiçeklendi - Son Dakika
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Mersin'de badem ağaçları erken çiçeklendi

7 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla bazı badem ağaçları erken çiçek açtı.

Mersin'de badem ağaçları erken çiçeklendi, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla bazı badem ağaçları erken çiçek açtı.

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların ısınmaya başlamasıyla badem ağaçlarının beklenenden 10 gün erken çiçeklendiğini söyledi.

Badem ağaçlarının çiçek açmasını 'baharın müjdecisi' olarak ifade eden Şahin, mart ayının sonlarına doğru da badem çağlasının toplanmaya başlanacağını belirtti.

Şahin, baharın gelişinin tüm çiftçilere bol ve bereketli kazançlar getirmesini temenni etti.

Meclis Başkanı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:52 Kaynak: AA
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