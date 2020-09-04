Mersin'de badem üretimi yaygınlaştı - Son Dakika

Mersin'de badem üretimi yaygınlaştı

MERSİN'in Gülnar ilçesinde üretimi yaygınlaşan bademde sezonun ilk ürün hasadına başlandı. İlçede bu yıl 21 bin dekar alanda 2 bin 500 rekolte bekleniyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde genellikle arazilerde sınır bitkisi olarak yetiştirilen badem, yeni tip çeşitler ve sertifikalı fidan kullanım desteklemeleri ile bahçelerde de yaygın olarak üretilmeye başlandı. 2017 yılında 15 bin 187 dekar alanda yapılan badem üretimi, 2020 yılında 21 bin 330 dekar alana yükseldi. Çiftçiler ürünlerini hasat etmeye başlarken, 2 bin 500 ton rekolte beklendiği bildirildi. Şalvarını giyerek çiftçilerle badem hasadına katılan Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, bademin ilçenin kaderini değiştirecek bir ürün olduğunu söyledi.

5 YILDA ÜRETİM 20 BİN DÖNÜME ÇIKTI

Gülnar Ziraat Odası Başkanı Hacer Emiş Işık, 2015'te başladıkları badem üretimini 5 yılda 20 bin dönümden fazla bir alana çıkarttıklarını belirtti. Bademin artık ilçede ana gelir kaynaklarından biri haline geldiğine dkaydeden Işık, "Şu an ilçemizde badem çeşitlerimiz nompariel, teksas, feragnes, ferranduel, bertina şeklinde. Bugün hasadını yaptığımız tür ise nompariel çeşidi. Elle kırılan bir badem çeşidi. Daha sonra da öteki çeşitlerimizin hasadı yapılacak. İnşallah üreticilerimizin yüzünü güldürecek bir piyasa oluşur. Emeklerinin karşılığını çiftçilerimiz alırlar. Özellikle bizim ilçemizde yetiştirilen ürünlerimizin aromaları çok yüksektir. Başka yerlerde yetişen ürünlerden farklılık göstermektedir. Bu da iklimle alakalı ve de sulanmadan kıraç olarak arazilerde yetişmesinden kaynaklı."