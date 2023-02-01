Mersin'de bademcik ve geniz eti ameliyatı olan kişinin ölümüyle ilgili soruşturma - Son Dakika
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Mersin'de bademcik ve geniz eti ameliyatı olan kişinin ölümüyle ilgili soruşturma

01.02.2023 21:55
Mersin'de bademcik ve geniz eti ameliyatı olan kişinin ölümüyle ilgili soruşturma

Mersin'de özel bir hastanede bademcik ve geniz eti ameliyatı olduktan 17 gün sonra hayatını kaybeden kişinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mersin'de özel bir hastanede bademcik ve geniz eti ameliyatı olduktan 17 gün sonra hayatını kaybeden kişinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, Almanya'da yaşayan Muammer Aydoğdu (55) tatil için geldiği Mersin'de nefes almakta güçlük çekince kentteki özel bir hastaneye başvurdu.

26 Aralık'ta bademcik ve geniz eti ameliyatı olduktan sonra taburcu edilen Aydoğdu'nun, operasyondan 17 gün sonra hayatını kaybetmesi üzerine ablası Songül Yıldırım ve yakınları, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce özel hastaneyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Abla Songül Yıldırım, gazetecilere, ameliyat sonrası kardeşinde kanama olduğunu anlattı.

Yıldırım, kanama üzerine kardeşinin aynı hastanede 5 gün daha tedavisine devam edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Daha sonra eve geldik ama kardeşim yine kanama geçirdi. Hemen ambulansı ve kardeşimin doktorunu aradık. Doktoru, ambulans doktoruna kendisinin yanına getirmelerini söyledi. Onlar kabul etmedi ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdük. Biz gittikten sonra doktoru geldi ve kendi hastanesine götürmek istedi. Doktoru, kardeşimi ikna ederek kendi arabasıyla özel hastaneye götürdü. Biz de o hastaneye gittik. Yukarı çıkarmış, bir süre sonra yanımıza gelerek 'hastayı kaybettik' dedi. Biz neye uğradığımızı şaşırdık."

Aydoğdu'nun yeğeni Haydar Yıldırım da doktorun ölüm haberini verdikten sonra ortadan kaybolduğunu ve kendisini bir daha görmediklerini öne sürdü.

Kaynak: AA
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Almanya, Aralık, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de bademcik ve geniz eti ameliyatı olan kişinin ölümüyle ilgili soruşturma - Son Dakika

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