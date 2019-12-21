Mersin'de bağımlılıkla mücadele toplantısı - Son Dakika
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Mersin'de bağımlılıkla mücadele toplantısı

6 saat önce

Mersin'de "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Mersin'de bağımlılıkla mücadele toplantısı, System.String[]

Mersin'de "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında, valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıya ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Vali Su, burada yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadele konusunda güvenlik güçlerinin operasyonları başarılı yürüttüğünü belirtti.

Bağımlılıkla mücadelede sivil toplum kuruluşları tarafından da önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Su, yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Toplantıda madde bağımlılığı hakkında sunum yapıldı, "Akıllı Uğraşlar Projesi"ne ilişkin bilgi verildi.

Ali ihsan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:10 Kaynak: AA
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