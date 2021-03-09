Mersin'de BAGİS cihazı çalışmayan teknedeki balıkçıya 16 bin 365 lira ceza kesildi - Son Dakika

Kontrollerde, balık avı yapılan teknedeki BAGİS cihazının işler durumda olmadığı tespit edildi.

"EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu

Çok yüksek riskli iller içinde olan Sinop'ta öğrencilerin okul dışına çıkışları kısıtlandı

Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz