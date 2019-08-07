Mersin'de bahçede çıkan yangın ormana sıçradı
59 dakika önce
MERSİN'in Gülnar ilçesinde meyve bahçesinde çıkıp, ormana yayılan yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınabildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:30 Kaynak: DHA
MERSİN'in Gülnar
ilçesinde meyve bahçesinde çıkıp, ormana yayılan yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınabildi.
İlçeye bağlı Ulupınar
Mahallesi'ndeki bir meyve bahçesinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçrayan yangın, kızılçam ağaçlarının yoğunlukta olduğu araziyi etkisi altına aldı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 20 arazöz, 6 su tankı ile 100 işçi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Bilinçsiz mangal yakımı az kalsın ormanı yakıyordu Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor Son dakika! Asrın Hukuk Bürosu duyurdu: Teröristbaşı Öcalan avukatlarıyla görüştü Kaz Dağları Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Dünya da benzer örneklere sessiz kalmadı