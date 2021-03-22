Mersin'de bahçede erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Mersin'in Mut ilçesinde bir bahçede erkek cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Alahan mevkisinde bahçede çalışan işçiler,yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark edince durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin öldüğünü tespit etti.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.