Mersin'de bahçelerden hırsızlık iddiasına 4 tutuklama - Son Dakika
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Mersin'de bahçelerden hırsızlık iddiasına 4 tutuklama

04.03.2022 10:01
Mersin'de bahçelerden hırsızlık iddiasına 4 tutuklama

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bahçelerden su motorları ve tel örgü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bahçelerden su motorları ve tel örgü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 mahallede tarım alanlarında yaşanan hırsızlıklarla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Su motorları ile tel örgü çalınan bahçelerin etrafındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekip, 4 şüphelinin kimliğini ve kullandıkları aracın plakasını tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, çaldıkları malzemeleri hurda olarak sattıklarını ileri sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Jandarma, Mersin, Tarsus, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de bahçelerden hırsızlık iddiasına 4 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de bahçelerden hırsızlık iddiasına 4 tutuklama - Son Dakika
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