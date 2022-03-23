Mersin'de bal ormanı çevresi çöplerden temizlendi - Son Dakika
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Mersin'de bal ormanı çevresi çöplerden temizlendi

23.03.2022 13:19

Mersin'de bal ormanı çevresi çöplerden temizlendiMERSİN Mersin'in Erdemli ilçesinde geçtiğimiz yıl kurulan bal ormanının çevresindeki çöpler tek tek toplandı.

Mersin'de bal ormanı çevresi çöplerden temizlendi

MERSİN Mersin'in Erdemli ilçesinde geçtiğimiz yıl kurulan bal ormanının çevresindeki çöpler tek tek toplandı.

Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 'Orman Haftası' kapsamında 'Karahıdırlı Biz Arıyız Bal Ormanı'nda çevre temizliği çalışması yapıldı.Daha önce arındırılarak bal ormanı haline getirilen bölgede, İşletme Müdürü Murat Körlü ile birlikte ormancılar ve diğer katılımcılar tek tek çöpleri topladı. Torbalarca çöp çıkan bölgede çalışmaların devam edeceği belirtilirken, vatandaşların da duyarlı olması istendi.

Doğa ve çevre temizliği çalışması yaptıklarını anımsatan Orman İşletme Müdürü Murat Körlü," Bilinçsiz kullanımdan kaynaklı atıklar çevreyi kirletmişti. Bizde burada temizlik çalışması yaparak doğayı eski haline çevirmeye çalışıyoruz" dedi.

Geçtiğimiz yıl bal ormanını kurduklarını anımsatan Körlü," Burada 11 adet parselimiz var. Arıcılarımız özellikle kış döneminde arılarını buraya koyarak faydalanıyor. Bizde burada çeşitli bitkileri dikerek arıcılarımıza fayda sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Mersin'de bal ormanı çevresi çöplerden temizlendi
Mersin'de bal ormanı çevresi çöplerden temizlendi
Mersin'de bal ormanı çevresi çöplerden temizlendi

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Orman İşletme Müdürlüğü, orman haftası, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de bal ormanı çevresi çöplerden temizlendi - Son Dakika


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