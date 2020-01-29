Mersin'de bal üreticilerine seminer - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de bal üreticilerine seminer - Son Dakika

Mersin'de bal üreticilerine seminer

6 saat önce

Erdemli ilçesinde "Kaliteli Bal Üretim Semineri" düzenlendi.

Mersin'de bal üreticilerine seminer, System.String[]

Erdemli ilçesinde "Kaliteli Bal Üretim Semineri" düzenlendi.

Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği ile özel bir firma tarafından Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminerde üreticilere bilgilendirme yapıldı.

Birlik Başkanı Adem Kurt, seminer açılışında, kentte 2 bin arıcının aktif olarak çalıştığını söyledi.

Organik üretimi yapılan bal sayesinde üreticilerin ödüller aldığını dile getiren Kurt, "Kaliteli bal üretimi için bu tür eğitimlere ihtiyacımız var. Bu eğitimle arıcılığı ekonomik ve sürdürülebilir şekilde yapmak istiyoruz." dedi.

Erdemli, Mersin, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:36 Kaynak: AA
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