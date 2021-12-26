Üye Girişi
MERSİN'DE BALIK TEZGAHLARI DOLUP TAŞTI, FİYATLAR ARTMADI - Son Dakika

MERSİN'DE BALIK TEZGAHLARI DOLUP TAŞTI, FİYATLAR ARTMADI

26.12.2021 12:17

MERSİN'de havaların iyi gitmesinden dolayı Aralık ayı sonu olmasına rağmen balığa zam gelmedi.

MERSİN'de havaların iyi gitmesinden dolayı Aralık ayı sonu olmasına rağmen balığa zam gelmedi.

Av yasağının kalkması ile tezgahlar dolup taşarken vatandaşların ucuz balığa ilgisi yoğun oldu. Mersin balık pazarında da çeşit çeşit balıklar tezgahlardaki yerini alıyor. Balık fiyatları en uygun dönemini yaşarken, balıkçılar vatandaşları taze ve ucuz balık yemeye davet etti.

Tezgahlarda balık bolluğu yaşandığını belirten Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, Şu an havaların iyi gitmesinden dolayı rahat bir şekilde avlanma yapılabiliyor. Bu yüzden balık sıkıntısı şu anda yaşamıyoruz, balık bolluğu var. Tezgahlarımızda meşhur balığımız sardalya mevcut. Çupra, levrek barbun, gümüş, mezgit her çeşit balığımız var. Hamsimiz Karadeniz'den geliyor. Hamsi ve sardalyede şu anda bolluk ve ucuzluk var. Tüm vatandaşlarımızı balık yemeye çağırıyorum dedi.

'HER KESEYE UYGUN BALIK'

Tezgahlarda her keseye uygun balığın bulunduğunu kaydeden Polat, 'Balık fiyatları şu an en uygun döneminde. Herkese bütçeye uygun balık var. Sardalye 20, hamsi 20-25, gümüş ve mezgit 30-40, barbunu 40-50 lira arasında satıyoruz. Halkımızın da balığa ilgisi yoğun. Vatandaşlarımız, balığın bağışıklık sistemine katkısını iyi biliyor. Balık omega 3 yönünden zengin bir besin. Şu an kültür balığında fiyatlar yüksek. Biz kültür balığı yetiştiricilerine fiyatların düşürülmesi için çağrı yapıyoruz. Vatandaşlarımız ucuz balık yesin, faydalansın' diye konuştu.

MERSİN'DE BALIK TEZGAHLARI DOLUP TAŞTI, FİYATLAR ARTMADI
MERSİN'DE BALIK TEZGAHLARI DOLUP TAŞTI, FİYATLAR ARTMADI
MERSİN'DE BALIK TEZGAHLARI DOLUP TAŞTI, FİYATLAR ARTMADI

YORUMLAR
500

Adnan Polat, Aralık, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN'DE BALIK TEZGAHLARI DOLUP TAŞTI, FİYATLAR ARTMADI - Son Dakika


TESK Başkanı Palandöken'den dövizin düşmesi sonrasında gelmeyen indirimlere tepki geldi TESK Başkanı Palandöken'den dövizin düşmesi sonrasında gelmeyen indirimlere tepki geldi         
12:13
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak         
23:42
Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı         
20:27
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49

Son Dakika Haberleri
12:12 TESK Başkanı Palandöken'den dövizin düşmesi sonrasında gelmeyen indirimlere tepki geldi
11:55 Fenerbahçe, protestoya hazırlanan taraftarlarına seslendi
11:27 Dedektöründe gariplik olduğunu fark eden defineci, mezarı kazmaya başladı!
11:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasına telefon: Ne gerekiyorsa yapılacak
11:15 Sevgilisinin ailesiyle tanışan Dilan Çiçek Deniz, görümcesi ve kayınpederiyle pozlarını paylaştı
11:09 Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı!
10:54 Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu
10:36 Kümese dalan yılan önüne çıkan 3 güvercini de paramparça etti
10:17 Dünyaca ünlü oyuncu Elizabeth Hurley'in iç çamaşırsız pozu sosyal medyayı salladı
10:04 Salgına inanmayan ve aşı yaptırmayan Avrupa şampiyonu boksör, yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 12:26:27. #1.11#
SON DAKİKA: MERSİN'DE BALIK TEZGAHLARI DOLUP TAŞTI, FİYATLAR ARTMADI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement