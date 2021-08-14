Mersin'de balıkçı barınağında ceset bulundu - Son Dakika

- Mersin'de balıkçı barınağında ceset bulundu

Şahsın kayalıklardan düşüp boğulmuş olabileceği üzerinde duruluyor

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde balıkçı barınağı bölgesinde deniz üzerinde yüzen bir erkek cesedi bulundu. Sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılan cesedin Hasan Düşgün'e ait olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde balıkçı barınağındaki amatör balıkçılar barınak ağzında akıntı üzerinde bir erkek cesedi olduğunu gördü. Bunun üzerine balıkçılar Mersin Sahil Güvenlik Komutanlığını arayıp olayla ilgili bilgi verdi. Ceset dakikalar içinde akıntıyla birlikte teknelerin bulunduğu bölüme kadar sürüklendi. Barınağa gelen sahil güvenlik ekipleri de dalgıçlarla birlikte cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemede cesedin üzerinden Hasan Düşgün'e ait kimlik çıktı.

Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, cesedin amatör balıkçılar tarafından görülüp sahil güvenlik ekiplerine haber verildiğini anlattı. Cenaze otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın limanı çevreleyen kayalıklardan denize düştüğü üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

Güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.