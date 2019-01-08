Son Dakika Haberleri: Mersin'de Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 1 Ölü

Mersin'de Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 1 Ölü

13 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Mersin'de Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 1 Ölü, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayaş Mahallesi'nden balık tutmak için denize açılan Mehmet Tanrıverdi ile Muhammed Dorum'un tekneleri hava muhalefeti nedeniyle alabora oldu.

Denize düşen Tanrıverdi boğuldu, Dorum ise yüzerek kıyıya çıktı.

Dorum'un ihbarı üzerine olay yerine gelen yetkililer Tanrıverdi'nin cesedini sudan çıkarttı.

Bu arada, Dorum'un sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:22 Kaynak: AA

Sabah, Erdemli, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eltiler, Fuhuş Yaparken Suçüstü Yakalandı Hamsi Gürcistan'a Kaçtı, Fiyatı 20 Liraya Yükseldi

"Namazda Bereket Sporda Hareket Var " Diyen Cemaat, Camide Spor Yaptı Cumhurbaşkanı'nın Yurt Dışına Çıkmasını Fırsat Bilen Askerler Darbe Girişiminde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 10:35:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]