Mersin'de Balıkçı Teknesi Battı
1 saat önce
Mersin'in Silifke ilçesinde bir balıkçı teknesi battı.
Mersin
'in Silifke
ilçesinde bir balıkçı teknesi battı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Narlıkuyu
Mahallesi önlerinde demirli olan balıkçı teknesi yaşanan fırtına nedeniyle çapasından kurtulunca sürüklendi.
Yakınlardaki bir mendireğe çarpan tekne battı.
Teknenin içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:12 Kaynak: AA
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