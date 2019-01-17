Son Dakika Haberleri: Mersin'de Balıkçı Teknesi Battı

Mersin'de Balıkçı Teknesi Battı

1 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde bir balıkçı teknesi battı.

Mersin'de Balıkçı Teknesi Battı, System.String[]
Mersin'in Silifke ilçesinde bir balıkçı teknesi battı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Narlıkuyu Mahallesi önlerinde demirli olan balıkçı teknesi yaşanan fırtına nedeniyle çapasından kurtulunca sürüklendi.

Yakınlardaki bir mendireğe çarpan tekne battı.

Teknenin içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:12 Kaynak: AA

Narlıkuyu, Silifke, Mersin, Güncel
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