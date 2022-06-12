Mersin'de balıkçılar 200'er kiloluk 2 vatoz yakaladı - Son Dakika
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Mersin'de balıkçılar 200'er kiloluk 2 vatoz yakaladı

12.06.2022 10:00

- Mersin'de balıkçılar 200'er kiloluk 2 vatoz yakaladı Mersin'in Aydıncık ilçesi açıklarında balıkçılar 200'şer kiloluk 2 vatoz balığı yakaladı.

- Mersin'de balıkçılar 200'er kiloluk 2 vatoz yakaladı

MERSİN - Mersin'in Aydıncık ilçesi açıklarında balıkçılar 200'şer kiloluk 2 vatoz balığı yakaladı.

Balıkçı Soner Küçük, Mersin'in Aydıncık ilçesi açıklarında arkadaşları ile birlikte balık avlamaya çıktı. Aydıncık açıklarında avlanan Küçük'ün ağlarına 200'şer kiloluk 2 vatoz balığı takıldı. Küçük, balıkları teknesine alıp bir süre sonra geri denize bıraktı. Soner Küçük, yıllardır balıkçılık yaptığını ilk kez bu kadar büyük vatoz yakaladığını her birinin 200 kilo olduğunu söyledi.

Mersin'de balıkçılar 200'er kiloluk 2 vatoz yakaladı
Mersin'de balıkçılar 200'er kiloluk 2 vatoz yakaladı
Mersin'de balıkçılar 200'er kiloluk 2 vatoz yakaladı
Mersin'de balıkçılar 200'er kiloluk 2 vatoz yakaladı

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Kaynak: İHA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de balıkçılar 200'er kiloluk 2 vatoz yakaladı - Son Dakika

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