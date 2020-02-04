Mersin'de balıkçıların ağına 2 erkek cesedi takıldı - Son Dakika
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Mersin'de balıkçıların ağına 2 erkek cesedi takıldı

6 saat önce

Mersin'de balıkçıların ağına 2 erkek cesedi takıldıMERSİN'in merkez Mezitli ilçesi Viranşehir sahili açıklarında denizde 2 erkek cesedi bulundu.

Mersin'de balıkçıların ağına 2 erkek cesedi takıldı

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesi Viranşehir sahili açıklarında denizde 2 erkek cesedi bulundu.

Mezitli ilçesi Viranşehir sahili açıklarında avlanan balıkçı teknelerinin ağına 2 erkek cesedi takıldı. Balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, cesetleri denizden çıkararak otopsi için hastane morguna gönderdi. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen cesetlerden birinin kimliği belirlenirken, diğerinin ise araştırıldığı ifade edildi.

Cesetlerin, 25 Ocak tarihinde kaçak yollarla başka ülkelere gitmeye çalışan 6 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan kişilere ait olabileceği bildirildi.

Batan teknedeki 1 kişi sağ kurtarılmış, 5 kişi ise kaybolmuştu.

Mersin'de balıkçıların ağına 2 erkek cesedi takıldı

Viranşehir, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:01 Kaynak: DHA
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