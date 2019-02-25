Son Dakika Haberleri: Mersin'de Balıkçıların Ağına Kullanılmayan Tekne Takıldı

Mersin'de Balıkçıların Ağına Kullanılmayan Tekne Takıldı

1 saat önce

Mersin'de, Akdeniz açıklarında avlanan balıkçıların ağına kullanılmayan eski bir tekne takıldı.

Mersin'de Balıkçıların Ağına Kullanılmayan Tekne Takıldı, System.String[]
Mersin'de, Akdeniz açıklarında avlanan balıkçıların ağına kullanılmayan eski bir tekne takıldı.

Alınan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında balık avlayan trol gemisinin ağına eski bir tekne takıldı. Şaşkınlık yaşayan balıkçılar, gemiye çıkardıkları tekneyi Taşucu Limanı'na getirdi.

Karayı çıkarılan ve inceleme yapılan teknenin eski ve kullanılmaz halde olduğu belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:28 Kaynak: AA

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