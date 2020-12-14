Mersin'de balıkçıların fırtına nöbeti - Son Dakika

Mersin'de balıkçıların fırtına nöbeti

14.12.2020 20:53

Mersin'in Erdemli ilçesinde saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtınada 5 teknenin alabora olduğu barınakta balıkçılar önlemlerini arttırdı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtınada 5 teknenin alabora olduğu barınakta balıkçılar önlemlerini arttırdı. Balıkçılar fırtına beklentisinin sürmesinden dolayı teknelerinin başında nöbet tutuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına ve sağanak yağış uyarısı verdiği Mersin'in Erdemli ilçesinde fırtınada balıkçı barınağındaki 5 tekne alabora oldu. Bazı tekneler balıkçılar tarafından kurtarılırken, bazılarının kurtarılması fırtına sonrasına bırakıldı. Fırtına beklentisinin devam etmesi sebebiyle balıkçılar teknelerinin başında tedbir amaçlı nöbet tutuyor.

Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, tedbir alındığını belirterek, yine de balıkçıların teknelerinin başında sabaha kadar nöbet tutacaklarını söyledi. Sakın, "Arkadaşlarımız teknelerini kontrol altına aldılar. Halatlarını sağlamlaştırıyorlar. Tedbir almaya çalışıyoruz. 5 tane teknemiz batmıştı. Bir kısmını çektik. Geri kalanlar suyun altında. Hava durduğu zaman onlara da yardımcı olacağız. Arkadaşlarımızın ekmek teknelerini çıkartacağız. Biz tedbirlerimizi aldık. Umarız daha kötü bir şey olmaz. Can kaybımız yok, en çok sevindiğimiz o. Arkadaşlarımız sabaha kadar teknelerini bekleyecek. İpler dayanmadı, çok aşırı dalga oldu. Yaklaşık 25 dakika sürdü, ne olduğunu anlamadık" diye konuştu.

(İHA)

Mersin'de balıkçıların fırtına nöbeti
Mersin'de balıkçıların fırtına nöbeti
Mersin'de balıkçıların fırtına nöbeti
Mersin'de balıkçıların fırtına nöbeti
Mersin'de balıkçıların fırtına nöbeti
Mersin'de balıkçıların fırtına nöbeti
Mersin'de balıkçıların fırtına nöbeti

Meteoroloji, Fırtına, Erdemli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de balıkçıların fırtına nöbeti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı Başkan adayı Rousaud: Messi indireme gitmezse Barcelona'dan ayrılır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Birikimlerinizi dolardan TL'ye çevirin Fatih Karagümrük, İtalyan golcü Fabio Borini'yi transfer etti İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni bir türü keşfedildi Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 17 kuruş zam Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler
Eski Barcelonalı Rakitic'in G.Saray yorumuna Arda'dan cevap gecikmedi: Gel birlikte gol atalım Eski Barcelonalı Rakitic'in G.Saray yorumuna Arda'dan cevap gecikmedi: Gel birlikte gol atalım         
21:28
Sivasspor, sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı Sivasspor, sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 14 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 229 kişi vefat etti, 29 bin 617 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 229 kişi vefat etti, 29 bin 617 yeni vaka tespit edildi         
20:25
Son Dakika: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak Son Dakika: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak         
20:20
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafa 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi, 750 lira da kira ödemesi yapacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafa 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi, 750 lira da kira ödemesi yapacağız         
19:39
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar         
17:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır         
16:49
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak         
15:43
15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu         
15:28
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti         
10:18
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 21:38:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de balıkçıların fırtına nöbeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei