Mersin'de balina kusmuğu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de balina kusmuğu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de balina kusmuğu operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

MERSİN'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda kozmetik ve parfüm ürünlerinde etken madde olarak bilinen, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 570 bin TL olan ambergris (balina kusmuğu) ele geçirildi.

Mersin'de balina kusmuğu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

MERSİN'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda kozmetik ve parfüm ürünlerinde etken madde olarak bilinen, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 570 bin TL olan ambergris (balina kusmuğu) ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ambergris isimli maddeyi satmaya çalışan 2 kişinin olduğu istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi'nde takibe alınan bir aracı durdurdu. Otomobilde bulunan 2 şüpheli üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada 5 parça halinde toplamda 44 kilo 320 gram balina kusmuğu ele geçirildi.

ANALİZ EDİLDİ

Ele geçirilen malzemeler üzerinde Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan analiz sonucunda literatür verileri ile elde edilen analiz sonuçlarının 'uyumlu olduğu' ve gümrüklenmiş değerinin 2 milyon 570 bin 427 TL olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzeme, Mersin Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili yakalanan 2 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:12 Kaynak: DHA
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