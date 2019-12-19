Mersin'de balina kusmuğu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

MERSİN'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda kozmetik ve parfüm ürünlerinde etken madde olarak bilinen, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 570 bin TL olan ambergris (balina kusmuğu) ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ambergris isimli maddeyi satmaya çalışan 2 kişinin olduğu istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi'nde takibe alınan bir aracı durdurdu. Otomobilde bulunan 2 şüpheli üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada 5 parça halinde toplamda 44 kilo 320 gram balina kusmuğu ele geçirildi.

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