Mersin'de balkondan düşen gencin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

İddiaya göre, Atatürk Mahallesi 31033 Sokak'taki apartmanda yaşayan O.G. (27), henüz belirlenemeyen nedenle 7. kattaki evinin balkonundan zemine düştü.

Mersin 'in Mezitli ilçesinde, bir apartmanın 7. katındaki dairenin balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği öne sürülen gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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