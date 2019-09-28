Mersin'de balkondan düşen kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, dengesini kaybederek balkondan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, tansiyon hastası Abdullah Aşan (64) Bağlar Mahallesi'nde 4. kattaki dairesinin balkonundan dengesini kaybederek düştü.

Yakınları tarafından özel bir hastaneye götürülen Aşan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.