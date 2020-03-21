Mersin'de banklar kaldırıldı - Son Dakika

MERSİN'de, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında banklar geçici süreyle kaldırıldı.

Merkez Toroslar ilçesinde koronavirüs salgını tedbirlerini arttıran belediye, cadde üzerinde ve parklarda olan bankları kaldırdı. Ekipler tarafından sökülen banklar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposuna götürüldü. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılmaması için vatandaşlara, "Risk almayalım, önlem alalım. Hastalığın yayılmasını önlemek için lütfen gerekmedikçe evden çıkmayalım" çağrısında bulundu.