Mersin'de baro başkanları ve avukatlar basın açıklaması yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de baro başkanları ve avukatlar basın açıklaması yaptı

20.04.2022 16:25
Mersin'de baro başkanları ve avukatlar basın açıklaması yaptı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) öncülüğünde bir araya gelen baro başkanları ve avukatlar, Mersin Adliyesi bahçesinde basın açıklaması düzenledi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) öncülüğünde bir araya gelen baro başkanları ve avukatlar, Mersin Adliyesi bahçesinde basın açıklaması düzenledi.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, tutuklu eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk'un tahliye talebine destek vermek amacıyla 18 Şubat'ta gerçekleştirilen eyleme katılan 22 avukat hakkında soruşturma başlatılmasına tepki göstermek için, 12 ilin baro başkanları ve bazı avukatlarla bir araya geldi.

Sağkan, açıklamasında, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yönelik terör saldırısını şiddetle kınadıklarını söyledi.

Mersin Adliyesi bahçesinde, 18 Şubat'taki eylemde polislerin avukatlara müdahale ettiği iddiasını hatırlatan Sağkan, şöyle konuştu:

"Kolluğun son derece sert müdahalesi, açıkça yurttaşı savunma hakkından mahrum bırakan müdahalelerdir. Adliye önünde açıklama yapan avukatlara yönelik müdahalenin TBB ve barolarımız tarafından kabullenilmesi mümkün değildir. Biz, hak ve özgürlükler için mücadele eden tüm meslektaşlarımızın ne bir adım önünde ne de bir adım arkasındayız, tam da yanı başlarındayız. Onlarla hak ve hukuk için mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz."

Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir de hastalığı gerekçesiyle Tuğluk'un tahliye talebine dikkat çekilmesi için 18 Şubat'taki eylemin yapıldığını belirterek, bu eylemin ardından 22 avukat hakkında "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet", "görevli memura mukavemet" ve "kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi" iddiasıyla soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Mersin'de baro başkanları ve avukatlar basın açıklaması yaptı

YORUMLAR
500
Mersin'de 22 avukat hakkında soruşturma başlatıldı Mersin'de 22 avukat hakkında soruşturma başlatıldı TBMM Genel Kurulu toplandı TBMM Genel Kurulu toplandı

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Aysel Tuğluk, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de baro başkanları ve avukatlar basın açıklaması yaptı - Son Dakika


Son Dakika
15:58 AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan hayat pahalılığı çıkışı: Çok zenginleştik açık söyleyeyim
15:55 Suudi Arabistan'daki en güzel ezan okuma yarışmasında Ercişli imam finale kaldı
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
14:53 Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu
14:50 Lise öğrencisi ve velisini bıçaklayan öğretmen eşi adam ifade verdi: Bıçağı diyet için taşıyordum
14:45 TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 16:37:21. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de baro başkanları ve avukatlar basın açıklaması yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement