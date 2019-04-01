Son Dakika Haberleri: Mersin'de Başkan CHP'li Seçer

Mersin'de Başkan CHP'li Seçer

37 dakika önce

MERSİN'de, resmi olmayan sonuçlara göre Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu alan CHP'li Vahap Seçer galip geldi.

Mersin'de Başkan CHP'li Seçer, System.String[]
MERSİN'de, resmi olmayan sonuçlara göre Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu alan CHP'li Vahap Seçer galip geldi.

Mersin'de CHP'li Vahap Seçer, resmi olmayan sonuçlara göre Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu alarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Böylece Mersin Büyükşehir Belediyesi bir dönemin ardından tekrar CHP'ye geçti.

KİMDİR?

Vahap Seçer, 5 Ekim 1963'te Mersin Tarsus'ta doğdu. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Tarım, sanayi ve dış ticaret alanlarında faaliyeti olan şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve başkanı, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Sanayici ve İşadamları Derneği ile Ziraat Mühendisleri Odası Üyesi, Tarsus Güç Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanıdır. 23. dönemde Mersin Milletvekili seçildi. İngilizce bilen Seçer, evli ve 2 çocuk babası.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:59 Kaynak: DHA

Tarsus, Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi, Mersin, Güncel
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