Mersin'de başkanlar Ata'yı mesajlarla andı - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yılında, tüm ülkede olduğu gibi Mersin'de de düzenlenecek törenle anılacak. Belediye, oda ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, tören öncesinde yayınladıkları mesajlarla Atatürk'ü anarak, özlemlerini dile getirdiler.

Seçer: "İlke ve devrimleri geleceğimize yön vermeyi daima sürdürecek"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, Atatürk'ün sonsuza kadar gönüllerde yaşayacağını vurguladı. Seçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82'nci yılında büyük bir özlemle anıyoruz. Büyük Atatürk, sadece bir asker ve ileri görüşlü bir devlet adamı değil, aynı zamanda büyük bir düşünce adamıdır. Hedefi, içeride tam bağımsız, birlik ve beraberlik içinde yaşayan bir vatan, dışarıda barış içinde bir dünyadır. Umudun nasıl yeşertileceğini en olumsuz koşullarda bize göstererek üzerinde yaşadığımız bu toprakları bize vatan kılan, bağımsız ve güçlü bir ülke olarak dünya platformunda onurlu yeri almamızı sağlayan Mustafa Kemal Atatürk, sonsuza kadar gönlümüzde yaşayacak, ilke ve devrimleri geleceğimize yön vermeyi daima sürdürecektir. Bizler, O'nun "Mersinliler, Mersin'e sahip çıkınız" veciz sözleri ışığında, güzel kentimize ve değerlerine sahip çıkmaya, şehrimizin ve ülkemizin geleceği için ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımız için gece gündüz demeden çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Kentimizi daha güçlü, daha zengin, daha kalkınmış bir refah kenti haline getirmenin Atatürk'ün aziz hatırasına en anlamlı saygı olduğuna yürekten inanıyoruz. Büyük ölülere matem değil, fikirlerine bağlılık gerektiğini çok iyi bilen bizler; her 'vatan' deyişimizde Atamızı bir kez daha şükran ve minnetle anıyoruz."

Özyiğit: "Bugün de bizlere ilham vermeye devam ediyor"

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de Atatürk'ü saygı ve özlemle andıklarını belirtti. Özyiğit mesajında, "İlelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 82'nci yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Yaşamı boyunca özgürlük mücadelesi veren ve bir milletin kurtuluşuna önderlik eden Ulu Önderimiz, azmi ve zaferleriyle dün olduğu gibi bugün de bizlere ilham vermeye devam etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin değeri ve demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin ne kadar önemli olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Bizler Ata'mızın devrimlerini korumak ve cumhuriyetimizi yaşatmak için mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz. Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarıyla vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Gültak: "Tüm dünyanın saygı duyduğu eşsiz komutan"

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ise ebediyete irtihalinin 82'inci yıldönümünde, milli mücadelenin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti. Atatürk'ün; yaşamı boyunca birçok askeri ve siyasi zafere ve başarıya imza attığını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına önderlik ettiğini belirten Başkan Gültak mesajında, "Tüm dünyanın saygı duyduğu eşsiz komutan Atatürk'ü ve 'En büyük eserim' dediği cumhuriyeti korumak, devletimizin ve milletimizin çağdaş dünyada saygın ve güçlü bir yer edinebilmesi için çalışmak, bugün hepimizin en asli görev ve sorumluluğudur. Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın mimarı, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, vatan toprağı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Gültak, Akdeniz Belediyesi ile Mersin Devlet Opera ve Balesi işbirliğiyle yarın akşam Çamlıbel Mahallesinde düzenlenecek ve Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirileceği 'Atatürk'ü Anma Konseri'ne de tüm Mersinlileri davet etti.

Ercik: "10 Kasım 1938 bir devrin sonu değil, yeni bir dönemin başlangıcıdır"

Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin İl Başkanı Cesim Ercik mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sonsuza kadar milletimizin gönlünde ve zihninde yaşayacaktır" dedi.

Atatürk'ün hatırasına sahip çıkmanın, bağımsızlığa, vatana, bayrağa, cumhuriyete ve ülkenin bin yıllık medeniyet birikimine Kurtuluş Savaşı ruhuyla sahip çıkmayı gerektirdiğini vurgulayan Ercik, mesajında şunları kaydetti:

"Büyük şahsiyetler yas tutularak değil, fikirleriyle, eserleriyle, fedakar gayretleriyle anılırlar. Bizler de millet olarak, vefatının 82'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın başkumandanı, bağımsızlığımızın sembolü ve cumhuriyetimizin kurucusu olarak sevgi, saygı ve rahmetle yad ediyoruz. 10 Kasım 1938 bir devrin sonu değil, Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı cumhuriyetimizin her bakımdan abad edilmesi için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Gazi Mustafa Kemal de bu şuurla 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' demiştir. Dolayısıyla Atatürk'ün aziz hatırasına sahip çıkmak, O'nun 'en büyük eserim' dediği cumhuriyetimizi, daha güçlü, daha demokratik, daha kalkınmış hale getirmek; O'nun kendi deyimiyle 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine' çıkarmakla mümkün olacaktır. Atatürk'ün hatırasına sahip çıkmak, bağımsızlığımıza, vatanımıza, bayrağımıza, cumhuriyete ve ülkemizin bin yıllık medeniyet birikimine Kurtuluş Savaşı ruhuyla sahip çıkmayı gerektirir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin istikrar ve güven içinde büyümesi, demokrasimizin standartlarının yükselmesi ve cumhuriyetimizin güçlenmesi için yılmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sonsuza kadar milletimizin gönlünde ve zihninde yaşayacaktır."

Yeşilboğaz: "Atatürk'ün mücadele ışığıyla yol alıyoruz"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da Atatürk'ün mücadele ışığıyla yol aldıklarını vurgulayarak, "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı, çağdaş ve laik bir uyanışın öncüsü, özgürlüğün ve bağımsızlığın simgesi, emperyalizme karşı bayrak açan büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği yoldan sapmadan yürüyerek, O'nun fikirlerini, ilke ve devrimlerini ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz. Gün, yas tutma günü değil; O'nun ilke ve devrimlerinin ışığında ülkemizde demokrasiyi, adaleti, hukukun üstünlüğünü, barışı, huzuru, hak ve özgürlükleri hakim kılana dek aydınlanma mücadelesini büyütme günüdür. Ülkemizin hiç olmadığı kadar içinde bulunduğu bu zor durumda bizler millet olarak, O'nun mavi gözlerindeki umut ışığını hissederek yol alıyoruz. O ışık; mücadele ışığı, özgürlük ışığı, laik, çağdaş, demokratik hukuk devleti ışığı, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ışığıdır. O'nun düşünceleri her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Bizim yolumuz, 'Yurtta barış, dünyada barış' diyen Atatürk yoludur. Bizim yolumuz, 'Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz' diyen Atatürk yoludur. Günümüze kadar gelebilmemizi Atatürk'e, kurduğu cumhuriyete ve devrimlerine borçlu olduğumuzu unutmadan, her gün Atatürk'e uyanarak, O'nun bize emanet ettiği cumhuriyeti ilelebet payidar kılacağız. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 82'nci yıl dönümünde bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyorum" dedi. - MERSİN