Son Dakika Haberleri: Mersin'de Baz İstasyonundan Akü Hırsızlığı

Mersin'de Baz İstasyonundan Akü Hırsızlığı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde baz istasyonundaki aküler çalındı.

Mersin'de Baz İstasyonundan Akü Hırsızlığı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde baz istasyonundaki aküler çalındı.

Akarsu Mahallesi'nde bulunan iki ayrı baz istasyonuna ait kapıların açıldığına dair alarm alan yetkililer bölgeye gitti.

İstasyonlarda inceleme yapan ekipler, toplam 19 akünün
çalındığı belirledi.

Jandarma, aküleri çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:39 Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel
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