Son Dakika Haberleri: Mersin'de Baz İstasyonundan Akü Hırsızlığı

Mersin'de Baz İstasyonundan Akü Hırsızlığı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, baz istasyonundaki aküler çalındı.

Mersin'de Baz İstasyonundan Akü Hırsızlığı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, baz istasyonundaki aküler çalındı.

Bolatlı Mahallesi'nde bulunan baz istasyonuna ait kapı kilidini kırarak içeriye giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 20 adet akü çaldı.

Polis ekipler, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:11 Kaynak: AA

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