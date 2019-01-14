Mersin'de Baz İstasyonundan Akü Hırsızlığı
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde, baz istasyonundaki aküler çalındı.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde, baz istasyonundaki aküler çalındı.
Bolatlı Mahallesi'nde bulunan baz istasyonuna ait kapı kilidini kırarak içeriye giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 20 adet akü çaldı. Polis
ekipler, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:11 Kaynak: AA
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