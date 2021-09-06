Mersin'de bazı belediye tesisleri tahrip edildi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve Tarsus ilçesindeki 7 noktada bazı belediye tesislerinin kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildiğini bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tahrip edilen tesislerde onarım çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesindeki Kültür Park Sorumlusu Kerem Açıkel, polisin konuyla ilgili gerekli incelemeyi başlattığını kaydetti.
Kaynak: AA
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