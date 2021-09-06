Açıklamada görüşlerine yer verilen Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesindeki Kültür Park Sorumlusu Kerem Açıkel, polisin konuyla ilgili gerekli incelemeyi başlattığını kaydetti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tahrip edilen tesislerde onarım çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi , kent merkezi ve Tarsus ilçesindeki 7 noktada bazı belediye tesislerinin kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildiğini bildirdi.

Son Dakika › Güncel › Mersin'de bazı belediye tesisleri tahrip edildi - Son Dakika

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