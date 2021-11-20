Mersin'de bazı belediye tesisleri tahrip edildi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ilçesinde vatandaşlara hizmet veren bazı tuvaletlerin tahrip edildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kültür Park'ta erkekler, kadınlar ve engelliler için hizmet veren 3 tuvaletin lavabo musluklarının kırıldığı, kapıların ve bazı aparatların sökülüp duvarlara sprey boyayla yazılar yazıldığı kaydedildi.

Açıklamada, tahrip edilen tesislerde onarım çalışmalarının yapıldığı belirtildi.