Mersin'de Beethoven'ın doğumunun 250. yılı anısına konser verilecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de Beethoven'ın doğumunun 250. yılı anısına konser verilecek - Son Dakika

Mersin'de Beethoven'ın doğumunun 250. yılı anısına konser verilecek

6 saat önce

Mersin'de, Ludwig van Beethoven'ın 250. doğum yıl dönümü anısına konser gerçekleştirecek.

Mersin'de Beethoven'ın doğumunun 250. yılı anısına konser verilecek, System.String[]

Mersin'de, Ludwig van Beethoven'ın 250. doğum yıl dönümü anısına konser gerçekleştirecek.

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında, Avusturya'nın klasik müzik topluluklarından Stratos Trio, Mersinli sanatseverlerle buluşacak.

Avusturya Kültür Ofisi iş birliğiyle 7 Nisan'da Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü Nevit Kodallı Salonu'nda gerçekleştirilecek konserde, bireysel deneyimlerini ve yaklaşımlarını bir araya getiren sanatçılar, klasik müziğin seçkin eserlerinden oluşan bir repertuvarı Beethoven anısına seslendirecek.

Beethoven, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:40 Kaynak: AA
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