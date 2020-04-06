Mersin'de belediye başkanı pazarda maskesiz gezenlere geçit vermedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de belediye başkanı pazarda maskesiz gezenlere geçit vermedi - Son Dakika

Mersin'de belediye başkanı pazarda maskesiz gezenlere geçit vermedi

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin'de, korona virüs salgınıyla mücadelede sıkı denetimi elden bırakmayan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, pazar yerlerinde maskesiz alışveriş yapanlara geçit vermedi.

Mersin'de belediye başkanı pazarda maskesiz gezenlere geçit vermedi, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'de, korona virüs salgınıyla mücadelede sıkı denetimi elden bırakmayan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, pazar yerlerinde maskesiz alışveriş yapanlara geçit vermedi. Güneş Mahallesi Kapalı Semt Pazarında denetime çıkan Başkan Gültak, vatandaşların pazara maskesiz girmelerine izin vermeyerek maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı.


Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen sıkı önlemler çerçevesinde, pazar yerlerine de düzenleme getirilmiş, vatandaşların maskesiz pazara girmeleri yasaklanmıştı. Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, önlemler kapsamında pazar yerlerindeki denetimlerini sıklaştırırken, Başkan Mustafa Gültak, bizzat denetime çıktı. Güneş Mahallesi Kapalı Semt Pazarında denetim yapan Gültak, pazar girişinde ve içinde hem satıcıları hem vatandaşları virüse karşı uyardı. Pazara maskesiz gelen vatandaşlara, virüsle ilgili bilgiler vererek, bir daha maskesiz gelmemelerini isteyen Gültak, bu vatandaşların pazara maske ve eldivenle girmelerini sağladı. Pazar içinde maskesiz dolaşan vatandaşları da anında uyaran Gültak, onlara da maske ve eldiven dağıttı.


Pazar içindeki satıcıları da denetleyen Gültak, satıcıların 3 metre kuralına uymalarından, maske ve eldivenle satış yapmalarından, seçmeye izin vermemelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Pazar girişinde ve içinde zabıta ekipleri de Başkan Gültak ile birlikte vatandaşlara maske, dezenfektan ve eldiven dağıttı.


"Kurallara uyduğumuzda biz bu işi bir aya kalmaz bitiririz"


Başkan Gültak, denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Güneş Mahallesi Kapalı Semt Pazarında denetim yaptıklarını söyledi. Zabıta ekiplerinin 7/24 hizmet verdiklerini belirten Gültak, "Cumhurbaşkanlığımızın çıkardığı tüm kuralları yerlerinde bir ben denetleyeyim dedim. Pazar mesafelerine baktım, maskesiz kimsenin girmemesi için giriş çıkışları bu pazarda ikiye indirdik ve maske dağıtımı yapıyor zabıtamız. Ayrıca, kendi hazırladığımız 10 bin dezenfektana ek olarak 10 bin tane daha dezenfektan hazırladık. Şu an onlar dağıtılıyor. Eldiven dağıtılıyor. Zabıtamız burada vatandaşımızın maskesiz, eldivensiz içeriye girmesine izin vermiyor" dedi.


Pazarcı esnafının hepsinin kurallara uyduğunu gözlemlediğini de dile getiren Gültak, "Esnamızın hepsi kurallara uyuyor. Tezgahlar arası mesafeler uygun. Sosyal mesafeler dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Bu güzel bir şey. Bilim Kurulunun söylediği kurallara uyduğumuzda hiçbir sıkıntı çıkmayacak. Aynı zamanda eczacı olduğumdan vatandaşa şunları söylüyorum; sosyal mesafelerimizi koruyalım, maskelerimizi takalım ve mecbur kalmadığımız sürece evden çıkmayalım. Bu kurallara uyduğumuzda biz bu işi bir aya kalmaz bitiririz. Ama önemli olan bizim bu kurallara uymamız" diye konuştu.


"Günlük 5 binin üzerinde maske üretiyoruz"


Gültak, maske sıkıntısı nedeniyle belediyenin mahalle evlerinde yaklaşık 30 kadın çalıştırdıklarını kaydederek, "Günlük yevmiyelerini veriyoruz ve 5 binin üzerinde maske üretiyoruz. Bu maskelerimizi de Sağlık İl Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Böylelikle hem ülkemize hem şehrimize maske konusunda yardımcı oluyoruz hem de mahallelerimizde 30 hanımefendinin evlerine katkı vermelerini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.


Günlük 100 bin litre kullanarak hem yolları hem sokakları dezenfekte ettikleri bilgisini de verin Gültak, ilçe genelindeki birçok noktayı 100 kişilik ekiple her gün dezenfekte ettiklerini söyledi. Gültak, vatandaşlara seslenerek, "Evde kakalım. Hayat eve sığar" çağrısı yaptı.


Pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlar da getirilen kurallara sıkı sıkı uyduklarını belirterek, hem kendi sağlıkları hem de tüm insanların sağlığı için herkese maske takmaları çağrısında bulundular. - MERSİN

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:33 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
Denizli'de koronavirüsle ilgili "montajlı paylaşım"a inceleme Babasının cenazesine katılamadı, arkadaşları cenazeyi cep telefonundan izletti Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı         
21:10
Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti         
21:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor         
20:15
Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi         
19:51
Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması         
19:50
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi         
19:48
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik         
19:34
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti         
19:19
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi         
19:13
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı         
19:11
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü         
18:58
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır         
18:57
Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz         
18:44
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
18:31
Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor         
18:31
Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı         
18:28
Bayern Münih antrenmanlara başladı Bayern Münih antrenmanlara başladı         
18:26
Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı         
18:12
Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü         
17:57
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi         
17:32
Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı         
17:24
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı         
17:15
19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu         
17:12
Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi         
17:06
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular         
17:04
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş         
17:00
Şarkıcı Linet'in, 90 kilo olduğu fotoğraflar ortaya çıktı Şarkıcı Linet'in, 90 kilo olduğu fotoğraflar ortaya çıktı         
16:52
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu         
16:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2020 21:16:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de belediye başkanı pazarda maskesiz gezenlere geçit vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]