Mersin'de belediye başkanı ve öğrenciler çevre temizliği yaptı - Son Dakika

Mersin'de farkındalık oluşturmak amacıyla cadde ve sokaklar temizlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından " Türkiye'nin En Temiz Kenti Olmak Elimizde" sloganıyla başlatılan etkinlikte, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve öğrenciler, Atatürk Caddesi'nde çevre temizliği yaptı.

Etkinlikte bazı öğrenciler, "Temiz İnsan, Temiz Çevre, Geleceğimiz İçin Sıfır Atık, Dünyanın Sağlığı Bizim Sağlığımız" yazılı pankartlar taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çevre konusunda vatandaşların bilinçli olması gerektiğini kaydetti.

Çevre temizliğine herkesin özen göstermesinin önemli olduğunu belirten Seçer, "Çevremizi temiz tutmalıyız. Kullandığımız malzemelerin ya da tükettiğimiz gıdaların artıklarını çöp kutularına bırakmalıyız. Bunlara özen göstermeliyiz. Hepimiz için temiz bir dünya gerekli." ifadesini kullandı.

Etkinlik kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı balık adamlar da deniz dibinde biriken çöpleri temizlemek amacıyla sahil bandında dalış yaptı.

Denizden çıkarılan çöpler, etkinlikler boyunca özel bir alışveriş merkezinde sergilenecek.